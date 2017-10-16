رئيس بلدي بيشة: المشاريع الغذائية تفوق حاجة المحافظة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة بيشة ناصر الجهمي أن المجلس يدعم المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي لكنه يبدي استغرابه من عدد المشاريع الكبير والتي يرى أنها تفوق حاجة المحافظة.

وأوضح أن المجلس يطالب بإعطاء صحة المواطن الأولوية القصوى نتيجة لما تسببه مخلفات تلك المشاريع من أضرار على الصحة العامة، مع مراعاة التمدد العمراني للمحافظة خلال الخمس عشرة سنة القادمة باتجاه (طريق الرين – طريق الخميس – طريق العلاية – طريق رنية – طريق الجعبة – طريق تثليث ) بما يتوافق مع رؤية 2030.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس التي شهدت مناقشة عدد من المشاريع المتعثرة واتَّخذ حيالها عددًا من القرارات التي تساهم في الإنجاز، ثم انتقل النقاش للمحور الثاني والمتعلق بمواقع مشاريع الدواجن، وأوصى المجلس بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية في المحافظة لمناقشة هذا الموضوع، والاستفادة من تجربة منطقة الجوف”.

بعد ذلك استعرض المجلس أعمال عدد من لجان المجلس وأوصى بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير اللجان بحضور رؤساء أقسام البلدية المتعلقة مع لجان المجلس.

وكان المجلس قد التقى بعدد من المواطنين من قرية الديلمي واستمع لمطالباتهم واتخذ عددًا من القرارات التي تساعد في تنفيذ طلباتهم.







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