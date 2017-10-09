رئيس فنزويلا ساخرًا من ترامب: شرف لي أن تذكرني كل يوم

المواطن - وكالات

تهكم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شكره على الانتقادات التي وجهها له لتجعل منه شخصًا مشهورًا في أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الفنزويلي (54 عامًا) بعد عودته للبلاد بعد جولة شملت روسيا وروسيا البيضاء وتركيا: “شرف لي أن يذكرني رئيس الإمبراطورية كل يوم”.

وتابع ضاحكًا خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الرسمي: “هذا يعني أنني أقوم بشيء صائب”.

ووجه ترامب انتقادات متكررة لرئيس فنزويلا وحزبه الاشتراكي في العلن، وخلال لقاءات مع رؤساء دول أخرى.

وسخر مادورو بقوله: “دونالد ترامب أصبح رئيس المعارضة في فنزويلا”.







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