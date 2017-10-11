رئيس هيئة أعضاء شرف الأهلي: توقعنا ابتعاد الرمز.. وننتظر شارة الخصخصة

المواطن - جدة

أكد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس هيئة أعضاء شرف النادي الأهلي، أن القلعة الخضراء جاهزة للخصخصة في أي وقت، وخاصة أن الراقي لا يعاني من أزمات مالية.

وقال الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: «يوجد فائض بميزانية النادي ولن نعاني من الديون، وجاهزون للخصخصة ومواردنا جاهزة بالتعاقد مع السعودية مؤخراً وإضافة إلى داعمين جدد».

أضاف رئيس هيئة أعضاء شرف النادي الأهلي: «أمورنا الإدارية منظمة وجاهزة، وننتظر القرار الرسمي التوجه للخصخصة جعلنا نتوقع ابتعاد الأمير خالد بن عبدالله عن الأهلي».

وتابع الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل: «سنعلن عن تكريم كبير للأمير خالد بن عبدالله، والرمز يستحق التكريم منا كأهلاويين».

وواصل: «الجمعية العمومية الاستثنائية تكميل نصاب لتعيين الرئيس، ونحن في مرحلة انتقالية، وجميع الأندية كذلك بنفس المرحلة، والأهلاوي سيظل داعمًا ومحب لناديه ولن يبتعد مهما حصل من خصخصة أو غيرها».







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