رافقه سفيرا السودان وجيبوتي.. رعاية المسنين بالرياض تستقبل السفير الكويتي لدى المملكة

المواطن - الرياض

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام فرع الوزارة، يوسف السيالي، سفراء كل من دولة الكويت، الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، وسفير جمهورية السودان، عبدالباسط بدوي السنوسي، وسفير جمهورية جيبوتي، ضياء الدين بامخرمة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمسنين.

وكان في استقبال السفراء عدد من منسوبي الدار في مقدمتهم، عبدالله العجلان مدير دار الرعاية الاجتماعية، الذي قدم للوفد شرحًا مفصلًا عن خدمات الدار المقدمة لـ73 مسنًا من المشمولين بالرعاية داخل الدار.

وشارك السفراء الثلاثة المسنين تقطيع الكعكة المقدمة من سفارة الكويت وتبادلوا معهم الأحاديث الودية وتجولوا في كافة مرافق وأقسام الدار مثل (قسم العلاج الطبيعي، والخيمة الشعبية، والأقسام النفسية والاجتماعية والطبية)، برفقة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي والتقط الجميع الصور التذكارية.

وفي ختام الزيارة، كرم السيالي السفراء بدروع تذكارية، معبرًا لهم عن بالغ شكره وتقديره لهذه البادرة الطيبة، مشددًا على مدى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج الاجتماعية، لما فيه صالح هذه الفئة من تعزيز إحساسهم بتقدير المجتمع لهم ودمجهم فيه.







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