راكب إنجليزي يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة

المواطن - القاهرة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اضطراريًّا بمطار القاهرة الدولي، لإنقاذ حياة راكب إنجليزي أصيب بوعكة صحية أثناء مرور الطائرة فوق الأجواء المصرية في طريقها إلى مطار جدة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة تابعة للخطوط السعودية بالسماح له بالهبوط اضطراريًّا بالمطار لإنقاذ حياة راكب إنجليزي الجنسية أصيب بوعكة صحية في الأجواء.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وتم إخطار إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة برئاسة الدكتور مدحت قنديل، وتم تجهيز سيارة إسعاف خاصة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للراكب، وعادت الطائرة للإقلاع مرة أخرى في طريقها إلى جدة.







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