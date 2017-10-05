راموس يتحدث عن أزمة كتالونيا وعلاقته مع بيكيه

المواطن ـ وكالات

ظهر قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس في مؤتمر صحفي للحديث عن الأجواء داخل معسكر لاروخا، في ظل الغليان الذي يعيشه الشارع الإسباني بسبب الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا واختلاط ذلك بالرياضة.

وتحدث سيرجيو راموس عن الوضع الراهن حيث قال: “لقد كان أسبوعاً صعباً حيث اختلطت الرياضة بالسياسة، فضلت ألا أعلق على الأمر حيث كان علي أن أتحدث مع المدرب لوبيتيجي وبيكيه أولاً”.

وأضاف راموس قائلاً “أنا لست المتحدث الرسمي باسم أي حزب سياسي، أنا قائد المنتخب الوطني ولدي دور في الإبقاء على وحدة الفريق وتجانسه، الأمر كان فوضويًا إلى حدٍ ما وهذا يؤثر على صورة إسبانيا في العالم، أتمنى أن يتم حل كل شيء عما قريب”.

وعن علاقته بجيرارد بيكيه قال راموس: “علاقتي جيدة جداً ببيكيه على الرغم من اختلاف شخصياتنا وطريقة تفكيرنا وكل شيء، ما دام أننا في نفس الفريق ولدينا نفس الأهداف المشتركة فلا يوجد مشاكل بيننا”.







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