رجل أعمال سعودي يتبرع لمشجع مصري مُعاق بتركيب طرف صناعي ورحلة إلى روسيا

المواطن ـ محمد سلام

تعهد رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، بالتبرع بتركيب طرف صناعي لمشجع مصري ظَهر وهو يحتفل بقدم واحدة بفوز المنتخب المصري على الكونغو بالأمس بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الفراعنة إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب منذ عام 1990.

وأكد رجل الأعمال السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه سيوفر للمشجع المصري رحلة مدفوعة التكاليف لمشاهدة كأس العالم في روسيا.

وكانت الجماهير المصرية في الداخل والخارج قد أظهرت فرحة عارمة بتأهل منتخب الفراعنة لكأس العام في روسيا 2018 للمرة الثالثة في تاريخ مصر إلا أن احتفالات ذوي الاحتياجات الخاصة كان لها طابع مميز.

عدد من الرياضيين من ذوي الإعاقة حرصوا على مشاهدة المباراة في استاد الجيش في برج العرب بالقرب من الإسكندرية حيث تم تخصيص أماكن لهم في أرض الملعب. وفور انتهاء المباراة الصعبة وتأهل مصر قفز أحد ذوي الإعاقة من على الكرسي المتحرك وبدأ في الاحتفال والرقص بالرغم من أنه بقدم واحدة فقط، وقد تفاعل المغردون مع هذا المشهد مطالبين بأن يتم مساعدته لتركيب طرف صناعي له.







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