رحيل دياز.. رئيس الهلال: تصريحه كان في لحظة غضب.. وكيال: مبررات غير مقنعة

المواطن - علي الحمداوي

لن أعلق عن هذه المباراة، وبعد نهاية البطولة الآسيوية أقرر البقاء أو الرحيل مع الهلال، كلمات أطلقها المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عقب الفوز على القادسية أمس 2-1، بالجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

غادر المدرب المؤتمر الصحفي للمباراة، دون أن يضيف أي تصريح، ليفتح الباب أمام الجميع للحديث عن إمكانية رحيله عن الهلال، والأسباب التي دفعته لتحديد مصيره بعد البطولة الآسيوية.

وتم تناول تصريح مدرب الهلال بأكثر من جانب، وجاءت ردود الأفعال كما يلي:

الأمير نواف بن سعد

عقّب الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال، على تصريح رامون دياز قائلاً: «دياز محبط من عدد الجماهير الحاضرة في مواجهة القادسية، وصافرات الاستهجان ضد بعض اللاعبين».

وأضاف الأمير نواف بن سعد: «دياز أوضح لي بعد مواجهة القادسية، أن تصريحه كان في لحظة غضب، كما أكد أنه يحترم العقود ومستمر مع النادي».

وليد الفراج

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: «الهلال متصدر الدوري وقريب لنهائي الآسيوية فما هو سبب غضب دياز؟ هل تم تبليغه بشيء لا يريده؟!».

وأضاف الفراج: «الهلال في وضع مميز، الأهلي يقرع الجرس ويقول أنا موجود، نتائج الفيصلي تحرج مسيري الفيحاء».

طارق كيال

قال طارق عضو لجنة تطوير الكرة السعودية: «موضوع دياز أكبر مما يظهر لنا لكنني لا أعلم، المبررات التي ذكرها رئيس الهلال غير مقنعه».

عادل التويجري

واكتفى عادل التويجري محلل برنامج أكشن يا دوري بالقول: «الفريق متصدر وفي وضع جيد ولا يوجد شيء آخر».







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