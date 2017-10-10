ردًّا على الانتقادات.. الكرملين: صفقاتنا العسكرية مع السعودية لا تُشكل تهديدًا لأحد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

ردّ الكرملين على بعض التقارير التي هاجمت توقيع روسيا لصفقة عسكرية مع المملكة العربية السعودية تقضي بحصولها على منظومة الدفاع الجوي المتقدمة “S- 400” الشهيرة، وذلك إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو خلال الأسبوع الماضي، حيث أكدت روسيا أن اتفاق بيع الصواريخ الروسية إلى السعودية لا يشكل تهديداً لأي دولة أخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الاتفاق على بيع منظومات صواريخ “اس -400” بعيدة المدى إلى الرياض “ليس موجهًا ضد أي دولة ثالثة، وذلك خلال رده على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يشكل تهديداً لإيران.

يذكر أن الاتفاق كان واحداً من صفقات عسكرية عديدة تم التوصل إلى اتفاق بشأنها خلال زيارة الملك لروسيا الأسبوع الماضي، والتي تعد الأولى في تاريخ أي ملك سعودي منذ تأسيس الدولة.

ويقول المراقبون: إن محادثات الملك مع بوتين شكلت ذوباناً في العلاقات بين الدولتين، خاصة بعد توترها لسنوات طويلة إبان الحرب الباردة، حيث تعد السعودية حليفاً للولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط.

وبعد فترة وجيزة من إعلان صفقات الأسلحة مع موسكو، قال البنتاغون إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على احتمال بيع نظام الدفاع المضاد للصواريخ إلى السعودية بتكلفة تقدر بـ15 مليار دولار.

وقال بيسكوف: “لا نستطيع أن نتحدث سوى عن أنفسنا”، مضيفًا “ولكن الاتصالات لتنفيذ هذا العقد كانت إيجابيةً للغاية وكانت لها نتائج أولية جيدة جداً على البلدين”.

وأوضح: “تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتسليم نظام الدفاع الجوي S-400، وأنظمة الصواريخ المضادة كورنيت إم، وأنظمة توس-1A (متعددة الصواريخ قاذفة)، وقاذفات قنابل يدوية أغس-30، وكلاشينكوف بنادق هجومية من طراز ايه كيه – 103 “.







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