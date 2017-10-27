رد فعل غريب من ريم البارودي بعد زواج أحمد سعد وسمية خشاب

المواطن - القاهرة

انتظر الكثيرين تعليق ريم البارودي، على زواج المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب.

وعلى الرغم من أن ريم البارودي هي أول من أعلنت بنفسها عن هذا الأمر قبل أشهر إلا أن كون الأمر رسميًا جعل الجمهور ينتظر تعليق ريم التي كانت مرتبطة بأحمد سعد لفترة طويلة، وشهدت علاقتهما العديد من الأزمات والمصالحات، قبل أن تنتهي بشكل مفاجئ.

وحاولت ريم البارودي تجاهل الأمر تمامًا في تعليقها الأول على الزواج، حيث قالت في تصريحات إعلامية إن سمية خشاب إنسانة متصالحة مع نفسها.

وخلال البرنامج الذي حلت ضيفةً عليه، ظهرت أمام ريم البارودي صورة سمية الخشاب في حفل الزفاف مع أحمد سعد، لتتجاهل ريم البارودي الحديث عن الصورة، ولكن طالبها مقدم البرنامج بتعليق مباشر على الصورة التي تظهر، لتؤكد أنها لا ترى أي صور، لتوضع صورة أخرى يظهر فيها أحمد سعد وسمية الخشاب بحفل الزفاف، ولكن ريم البارودي استمرت في تأكيدها على كونها لا ترى الصور، ثم تابعت لتقول بشكل كوميدي “انتوا طفيتوا النور ولا ايه.. والله ما شايفة!”.







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