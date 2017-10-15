رسالة مؤثرة من نادي النصر إلى شاكر العليان

المواطن - الرياض

وجه نادي النصر رسالة لحارس مرماه المعتزل شاكر العليان، الذي يرقد على السرير الأبيض بسبب المرض.

وقال النصر عبر موقعه الرسمي: «دعواتنا لحارس النصر السابق الكابتن شاكر العليان بالشفاء العاجل بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية».

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة حارس النصر السابق، ولكن مصادر صحيفة كشفت لـ “المواطن” عدم صحة ما تم تداوله، مؤكدة أن العليان يتواجد حاليًّا في العناية الفائقة بمستشفى الشميسي، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الكثيرين بالحالة الصحية لحارس النصر السابق شاكر العليان، وتمنى المغردون أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.







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