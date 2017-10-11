رسالة مهمة من فيسبوك للبنات فقط

المواطن - وكالات

احتفل فيسبوك، باليوم العالمي للفتاة والذي يوافق اليوم 11 من أكتوبر، لدعم دور الفتاة في المجتمع.

ووضع الموقع منشورًا يظهر لكل مستخدميه حول العالم كُتب به: “في اليوم العالمي للفتاة، نحتفل بإمكانية كل الفتيات أن تصبح صوتًا فعالاً في مجتمعها، نأمل أن تشاركنا لنتمنى لكل فتاة مستقبل لامع”.

يذكر أن اليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر ، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال.







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