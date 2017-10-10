رسالة هامة من الداخلية للراغبين في السفر إلى فنزويلا

المواطن - واس

أكدت وزارة الداخلية ، استعداد وزارة الخارجية الفنزويلية وتأكيدها مجدداً على الاستمرار بتأمين الشروط المطلوبة لسلامة المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة فنزويلا بشكل طبيعي في ظل العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، حيث إن المواطن السعودي سيجد الترحيب من قبل السلطات في فنزويلا.

جاء ذلك في برقية تلقتها وزارة الداخلية من وزارة الخارجية الفنزويلية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن أنظمة السفر إلى فنزيلا تتطلب الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول، كما أكد أنه على الراغبين في السفر إلى فنزويلا التنسيق والتواصل مع السفارة لتزويدهم بالتعليمات والأنظمة.







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