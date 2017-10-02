رسمياً.. العتيبي رئيساً لنادي الرائد

المواطن - الرياض

أعفى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عبد العزيز التويجري رئيس مجلس إدارة نادي الرائد من منصبه، على أن يتولى نائبه المهمة خلفاً له.

وسيتولى رئاسة نادي الرائد بالتكليف عبد الرحمن العتيبي (نائب الرئيس السابق) حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، للعمل على تحسين أوضاع الفريق.

ويمر الرائد حالياً بأزمة كبيرة على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب الرائد تحت قيادة مدربه الجزائري توفيق راوبح 5 مباريات، خسر في 4، وتعادل في الجولة الرابعة أمام التعاون 1-1، وتلقت شباكه 13 هدفاً في حين أحرز لاعبوه 8 أهداف.

ويقبع حالياً في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري، في حين ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 13 نقطة.

وجاء بيان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، كما يلي:







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