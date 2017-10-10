رسمياً.. فيفا يعتمد صورة المشجع المصري المعاق

المواطن - القاهرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اعتماد صورة المشجع المصري (من ذوي الاحتياجات الخاصة) كأداة أمل تحت عنوان «كرة القدم أداة للأمل والإرادة».

وقال الاتحاد المصري: «هذه الصورة وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على اعتمادها كتجسيد لأن كرة القدم هي أداة للأمل والإرادة. الصورة لمشجع مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتمالك نفسه من فرحة وصول منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم وتحديدًا في الوقت الحاسم من مباراة مصر والكونغو».

وكانت الجماهير المصرية في الداخل والخارج قد أظهرت فرحة عارمة بتأهل منتخب الفراعنة لكأس العام في روسيا 2018 للمرة الثالثة في تاريخ مصر بعد الفوز على الكونغو، 2-1، إلا أن احتفالات ذوي الاحتياجات الخاصة كان لها طابع مميز.

عدد من الرياضيين من ذوي الإعاقة حرصوا على مشاهدة المباراة في استاد الجيش في برج العرب بالقرب من الإسكندرية حيث تم تخصيص أماكن لهم في أرض الملعب. وفور انتهاء المباراة الصعبة وتأهل مصر قفز أحد ذوي الإعاقة من على الكرسي المتحرك وبدأ في الاحتفال والرقص بالرغم من أنه بقدم واحدة فقط، وقد تفاعل المغردون مع هذا المشهد مطالبين بأن يتم مساعدته لتركيب طرف صناعي له. وتعهد رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، بالتبرع بتركيب طرف صناعي لمشجع مصري ظَهر وهو يحتفل بقدم واحدة بفوز المنتخب المصري على الكونغو بالأمس بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الفراعنة إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب منذ عام 1990. وأكد رجل الأعمال السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه سيوفر للمشجع المصري رحلة مدفوعة التكاليف لمشاهدة كأس العالم في روسيا.







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