رسمياً.. كوينتيروس مديراً فنياً للنصر

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري 2017-2018.

وسيقود كوينتيروس النصر خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخراً بسبب سوء النتائج التي حققها برفقة الفريق العاصمي في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يكشف نادي النصر موعد وصول مدربه الجديد إلى الرياض، لتوقيع العقود رسمياً مع النادي وبدء مهامه الفنية مع العالمي بشكل رسمي.

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات، في حين ينفرد الهلال بصدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.







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