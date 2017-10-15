رقم تاريخي للأهلي بالفوز الساحق على الشباب

المواطن - جدة

سجل فريق الأهلي 18 هدفًا في أول 6 مباريات هذا الموسم في الدوري السعودي، وهو الرقم الأكبر للفريق حتى الآن في القرن الـ21.

وحقق الراقي فوزًا كبيرًا على مضيفه الشباب بخماسية لهدفين في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.

ويحتل الأهلي بقيادة المدرب سيرجي ريبروف حاليًّا صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بالتساوي مع أندية الفيصلي، الهلال، والباطن الذين يحتلون المراكز من الثاني للرابع على التوالي.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن هذا الموسم محترف الأهلي النجم السوري عمر السومة برصيد 7 أهداف.







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