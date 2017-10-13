رقم غريب تشهده مباراة الاتحاد وأحد في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأحد بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وكان الاتحاد قد أحرز هدف التقدم على أحد في الدقيقة 10 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل أحد سريعًا عن طريق فيجريدو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ليوناردو في الدقيقة 22.

والغريب أن فريق أحد سجل هدفيه أمام الاتحاد خلال 23 دقيقة، رغم أنه أحرز هدفين فقط طوال الخمس مباريات الماضية، وخلال 450 دقيقة كاملة.

وتلقى الاتحاد هدفين على الأقل في 6 من آخر 7 مباريات لعبها كصاحب الأرض في الدوري السعودي للمحترفين، متضمنة مباراته مع أحد.

هذا ويحتل الاتحاد قبل اللقاء المركز السادس برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وانهزم مرتين، فيما يحتل أحد المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بعد أن فاز مرة واحدة وخسارة 4 لقاءات.







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