رقم قياسي للمرة الأولى في التاريخ ينتظر عصام الحضري

المواطن - مصر

سلطت الصحف العالمية الضوءَ على تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا 2018، عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات الإفريقية.

وقال صحيفة ماركا الإسبانية عن عصام الحضري، حارس مرمى وقائد المنتخب المصري إنه خاض مع الفراعنة من قبل 155 مباراة، لكنه لم يشارك في المونديال على الإطلاق، قبل أن يتحقق الحلم أمام الكونغو.

وأضافت الصحيفة: « عصام الحضري قد يشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر خلال المونديال، وهو في الـ45 من عمره، حال مشاركة الحضري، سيصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم، متفوقًا على موندراجون حارس مرمى كولومبيا السابق، الذي شارك في مونديال 2014 وهو بعمر الـ 43 عامًا».

وأضافت الصحيفة الإسبانية: « عصام الحضري سيتفوق حينها على النجم الأسطوري للكاميرون روجيه ميلا، الذي شارك في مونديال 1994، وعمره 42 عامًا».

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2- 1.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، وسجل المحترف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للفراعنة في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تمكن الكونغو من تسجيل هدف التعادل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر، وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الدقيقة 90 عن طريق ضربة جزاء سددها محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عامًا، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.







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