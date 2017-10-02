“رهوة معاد”.. مبادرة إلكترونية شبابية لتعظيم البلد الحرام

المواطن -أسيل شرف - مكة المكرمة

نجح فريق رهاء التنظيمي في إيصال رسالته السامية من خلال مبادرة “رهوة معاد”، وهي حملة توعوية تثقيفية تقنية عبر برامج الشبكات الاجتماعية المختلفة، والتي تستهدف نشر ثقافة تعظيم البلد الحرام بمحتوى مرئي وتصاميم جذابة تترجم حب وتقدير مكة المكرمة بمشاركة عدد من نجوم السناب.

وسعت المبادرة لتمكين الشباب من خدمة مكة من خلال منتجات تثقيفية صُنعت بأيديهم، ولفت الانتباه إلى جوانب التعظيم المتمثلة في العبادات والسلوكيات والتعاملات وغيرها من الجوانب.

وقد استهدفت المبادرة جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والمنضمين للشبكات الاجتماعية بمختلف الأعمار بدءاً من 9 سنوات حتى كبار السن.

وقالت رانيا يوسف قائدة الفريق: “لكوننا شابات وطاقات نابعة من مكة نحتاج أن نستثمر قدراتنا لخدمة مكة والارتقاء بها، ولو عدنا إلى التطور الذي تعيشه المنطقة لوجدنا أن سلوكنا داخلها هو الأساس في إظهارها بأمثل صورة وإبرازها بأرقى مكان، ولذلك وجهنا كثيراً من التركيز على السلوكيات والمعاملات في أسلوب عرض الحملة”.

وعن ردود الفعل أضافت ” كانت ردود الفعل إيجابية جداً ، وجزء كبير من الفئة المستهدفة مؤيد ومساند لحملة رهوة معاد”.







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