روسيا تعلن عن أول مجالات الاستثمارات السعودية المنتظرة في موسكو

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

تفصلنا 48 ساعة عن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لروسيا، والتي تستمد قيمتها التاريخية والإستراتيجية بشكل رئيسي من الملفات التي من المتوقع مناقشتها على المستوى الاقتصادي والسياسي خلال زيارة الملك سلمان للعاصمة موسكو الأربعاء المقبل.

وأعلن كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن موسكو والرياض ستكشفان في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن اتفاق “كبير” في قطاع البنية التحتية، والذي من شأنه أن يضخ استثمارات سعودية ضخمة في مجالات الإنشاء بالعديد من المدن الروسية، وعلى رأسها العاصمة موسكو.

وتكتسب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، أهمّية خاصة، في إطارات عدة، تُعد السياسة والاقتصاد أبرزها، فالعالم يعوّل على هذه الزيارة، لإعادة ترتيب أولويات منطقة الشرق الأوسط، وتحييد خطر نظام الملالي، الذي مدَّ أذرعه في العراق وسوريا ولبنان، وصولًا إلى اليمن وقطر.

ورُفعت في شوارع العاصمة الروسية، موسكو، لافتات إعلانية ضخمة تضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبيل الزيارة التاريخية التي سيقوم بها ما بين 4 و7 أكتوبر 2017.

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