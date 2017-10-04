رونالدو يتخلى عن الكرة الذهبية لإنقاذ الأطفال

المواطن - علي الحمداوي

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تبرعه بإحدى الكرات الذهبية التي توج بها خلال مسيرته الرياضية المستمرة إلى الآن، من أجل المساعدة في الأعمال الخيرية.

وقرر مهاجم ريال مدريد عمل مزاد على إحدى الكرات الذهبية التي حصل عليها، محدداً ثمنها (600 ألف يورو)، على أن يتبرع بالمبلغ لصالح جمعية خيرية، لإنقاذ الأطفال الصغار الذين يعيشون أوضاعًا تهدد حياتهم.

وسيتم التبرع بقيمة الكرة الذهبية التي حصل عليها رونالدو عام 2013، لصالح الجمعيات الخيرية، من خلال حفل يحمل عنوان (تمنى)، لمساعدة الأطفال الصغار، طبقاً لما صرح به اللاعب لوسائل الإعلام الأجنبية.

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو،المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برفقة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المشاركة في التبرع الذي حدده رونالدو، بدفع 30 ألف جنيه إسترليني.

ودعا مدربا قطبا مانشستر الإنجليزية، الأطفال للحضور إلى المدينة الإنجليزية لمشاهدة مباراة ملاكمة وتناول العشاء معهما، بخلاف التبرع المادي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.







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