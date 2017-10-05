رونالدو يمنع نجم توتنهام من ارتداء قميص ريال مدريد !

المواطن ـ وكالات

ذكرت صحيفة “الدون بالون” الأسبانية أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني سوف يمنع مجئ هاري كين نجم هجوم توتنهام الإنجليزي إلى سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت إلى أن النجم البرتغالي الكبير قد أخبر مسئولي الميرينجي بأنه لن يسمح بانضمام صاحب الـ 24 عاماً إلى صفوف اللوس بلانكوس.

يأتي هذا في ظل رغبة “الدون” في اللعب في مركز رأس الحربة الصريح في السنوات القليلة المقبلة في ظل تقدمه في السن، ولا يريد أن يخضع لمنافسة شرسة مع سفاح البريميرليج.

يُذكر أن كين لم يستبعد الرحيل عن السبيرس يوماً ما، ويمر المهاجم الإنجليزي بأزهى فتراته على الصعيد التهديفي حالياً.







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