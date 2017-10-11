ريال مدريد يسعى لضم هاري كين ويعرض جاريث بيل على توتنهام

المواطن ـ وكالات

بدأ ريال مدريد العمل على تدعيم صفوفه بصفقة ضخمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة يستهدف التعاقد مع هداف توتنهام الدولي الإنجليزي هاري كين.

وحسب شبكة “ESPN” فإن ريال مدريد يرغب في تدعيم هجومه بِـ هاري كين مهما كانت التكاليف، حيث أن نادي العاصمة الإسبانية يستعد لتقديم عرضه الرسمي الأول على الرغم من رفض توتنهام لاتمام الصفقة مبدئياً.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ريال مدريد مستعد لعرض خدمات واحد من الثلاثي جاريث بيل، لوكا مودريتش أو كريم بنزيما على توتنهام كجزء من الصفقة من أجل خفض قيمة هاري كين لأقل من 150 مليون يورو.

ويرتبط هاري كين (24 سنة) مع توتنهام بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، وهو الذي سجل أكثر من 110 أهداف خلال 4 مواسم له حتى الآن بقميص توتنهام.







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