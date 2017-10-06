ريال مدريد يقترب من تجديد عقد كاسيميرو

المواطن ـ وكالات

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سلسلة تجديد عقود أبرز ركائزه، على غرار داني كارفاخال، ماركو أسينسيو، فرانشيسكو إيسكو ومارسيلو، ليأتي الدور الآن على نجم خط الوسط البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

وكشفت صحيفة ”ماركا” الإسبانية، على أن ريال مدريد قريب من تجديد عقد كارلوس كاسيميرو، الذي عاد لصفوف الفريق عام 2015 قادمًا إليه من بورتو البرتغالي.

وسينتهي عقد النجم البرازيلي عام 2021، لكن فلورينتينو بيريز يريد تجديد العقد مع تحسين راتب كاسيميرو، لاسيما وأنه أصبح من ركائز منظومة زين الدين زيدان.

وحسب ذات الصحيفة، فإنه من المتوقع الإعلان عن تجديد عقد كاسيميرو قريبًا.

وخاض كاسيميرو 42 مباراة الموسم الماضي مع ريال مدريد، سجل خلالها 6 أهداف من بينها هدف ضد يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما صنع لزملائه 4 أهداف.







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