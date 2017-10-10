زراعة جهاز تحت الجلد لعلاج توقف التنفس أثناء النوم

المواطن - وكالات

وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية على جهاز جديد قابل للزرع بين المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، خاصة بين الحالات ما بين المعتدلة والشديدة.

ويوفر الجهاز المزروع لمرضى انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم الضغط الهوائي الإيجابي المستمر أو القناع المزود بمحرك يوفر الهواء من خلال أنبوب للحفاظ على قدرة المريض على التنفس أثناء النوم.. ويحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما يفشل المخ فى إرسال إشارات إلى الحجاب الحاجز، مما يتسبب في التوقف عن التنفس أثناء النوم لمدة 10 ثوان أو أكثر قبل عودة التنفس مرة أخرى.

ويوفر هذا الجهاز للمرضى خيارًا آخر لعلاج توقف التنفس أثناء النوم، ويجب على المرضى التحدث مع مقدمي الرعاية الصحية حول فوائد ومخاطر هذا العلاج الجديد مقارنة مع غيره من العلاجات المتاحة”.

وتعتمد تقنية الجهاز على تحفيز العصب الموجود فى الصدر لإرسال إشارات إلى الحجاب الحاجز لتحفيز التنفس، وتقدم خيارًا آخر لمرضى انقطاع التنفس أثناء النوم.. حيث يحتوي الجهاز على مجموعة بطاريات يتم زرعها جراحيًا تحت الجلد في منطقة الصدر العلوي مع وجود أسلاك شديدة الدقة يتم إدراجها في الأوعية الدموية في الصدر بالقرب من العصب الحجابي لتحفيز التنفس.







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