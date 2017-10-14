زلزال الشباب في مهمة خاصة أمام عقيد الأهلي

المواطن - علي الحمداوي

في مواجهة تعتبر الأبرز، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، القمةَ المرتقبة بين الشباب ونظيره الأهلي.

ويطمح الشباب بقيادة مدربه الجديد، الأوروغوياني دانيال كارينيو، إلى إيقاف فقدان النقاط عندما يستقبل الأهلي، ثاني الترتيب في قمة مباريات الجولة السادسة بدوري المحترفين.

وبقيت نتائج الشباب، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، متفاوتة في الجولات الماضية، ويأمل في الظهور بصورة مختلفة مع مدربه الجديد الذي بدأ المهمة خلال فترة التوقف الماضية.

وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد أن استعاد مستوياته المعروفة رغم بعض الغيابات في صفوفه؛ حيث تمكن خلالها من تحقيق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة.

وتحمل مباراة اليوم بين طياتها مهمة خاصة لناصر الشمراني قائد فريق الشباب، ضد منافسه المحترف السوري عمر السومة مهاجم الأهلي وهداف الدوري السعودي في آخر 3 مواسم.

الشمراني الملقب بالزلزال ومنافسه السومة حامل لقب العقيد، سيطرا على صدارة قائمة الهدافين بالدوري السعودي للمحترفين خلال العقد الأخير، فقائد الشباب حصد لقب الهداف من قبل 5 مرات مقابل 3 لمهاجم الأهلي.

المهمة المكلف بها الزلزال اليوم، هي استعادة السيطرة الشبابية أمام الأهلي، بعدما فشل شيخ الأندية السعودية في التفوق على الراقي بمجموع المواجهات المباشرة خلال آخر 10 سنوات بالدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الشباب الفوز على الأهلي 5 مرات خلال آخر 10 سنوات، وكان الانتصار الأول بتاريخ 26-10-2010، وحسم خلاله الليوث المباراة بهدفين مقابل هدف في مرمى الراقي، وكان آخر فوز للشباب على الأهلي 3-2، بتاريخ 18-9-2016.







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