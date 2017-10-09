زوار الخبر يرثون حال أبرز معلم فندقي بالمدينة

المواطن - الخبر

أبدى عدد كبير من زائري مدينة الخبر دهشتهم واستغرابهم من الوضعية الباهتة والبائسة لبعض المباني الواقعة على كورنيش المدينة، والتي تمثل واجهتها السياحية، رأوا أنه يفترض أن تقارع المدن الخليجية المجاورة.

وتساءل الزوار: “هل يعقل أن يكون فندق مؤسس منذ عام 1982م القابع بأحد أفضل المواقع السياحية على ساحل الخليج العربي وما يزال على حالته وهيئته الأولى عند افتتاحه قبل أكثر من ثلاثة عقود؟!”.

واعتبروا أن الفندق يظهر ولمن يشاهده للوهلة الأولى وكأنه سجن أو مستشفى، مطالبين أمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر بالمسارعة بإلزام الجهة المالكة للفندق بإعادة ترميم وتجميل الواجهات الخارجية للمبنى على الأقل وإظهارها بشكل مميز يتوازى ويتواءم مع قيمة مدينة الخبر سياحيًّا، ومع الموقع الفريد والمميز الذي يقبع عليه الفندق.

ولفتوا إلى أن معظم أمانات وبلديات المناطق الأخرى ألزمت ومنذ فترات سابقة المحلات التجارية والسياحية صغيرها وكبيرها والواقعة على الشوارع الرئيسية بإظهار الشكل الخارجي لها بشكل مميز، ومن ذلك اشتراط تغطيتها بألواح “الكلادينج”.







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