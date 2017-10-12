زوكربيرج: الواقع الافتراضي أفضل من الحقيقي المحدود

المواطن - وكالات

صرح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك بأنه يسعى جاهدًا لتطوير تقنيات الواقع الافتراضي، لأنه غير راض عن الواقع الحقيقي الذي يعتبره محدودًا، كما يرغب مؤسس الشبكة الاجتماعية الأشهر في العالم أن يقنع نحو مليار شخص لاستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي يدعي أنها قادرة على إضافة الكثير من التحسينات بالعالم الحقيقي.

ووفقًا لموقع “إندبندنت” البريطاني، قال زوكربيرج خلال مؤتمر Oculus Connect 4: ” في كل مرة يتساءل الناس هل نطور الواقع الافتراضي لأننا غير راضين عن الواقع الذي نعيش فيه، تكون إجابتي هي “بالطبع”، وهذا شيء جيد، فنحن نعتقد أن المستقبل يمكن أن يكون أفضل بكثير، والتفاؤل جيد، ورغم علمنا بعدم وجود أي شيء يمكن أن يحل محل لقاء شخص ما بشكل شخصي أو القيام بشيء مادي، ولكن عندما نفشل في فعل تلك الأشياء، فإن الواقع الافتراضي سيجعل واقعنا أفضل بكثير “.

وانتقد زوكربيرج من يروجون بأن نظارات الواقع الافتراضي تتسبب في العزلة، قائلًا: “بعض الناس يقولون إن الواقع الافتراضي يعد انعزالًا ومعاداة للمجتمع، بينما أعتقد العكس، والواقع هو أننا جميعًا نضع حدودًا لواقعنا، مثل الأماكن التي لا يمكننا الذهاب إليها، والناس الذين لا نستطيع رؤيتهم، والأشياء التي لا يمكننا فعلها، والحصول على الفرصة للقيام بالمزيد من تلك التجارب، ليس عزلًا، بل تحرير.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :