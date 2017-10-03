زيارة خادم الحرمين لموسكو.. طال انتظارها وهذه ثمارها المتوقعة

المواطن-أشرف كمال-موسكو

لا حديث يعلو في وسائل الإعلام الروسية المرئية والمسموعة والمقروءة على زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا، حيث أشار الموقع الاقتصادي لقناة “فيستي” الإخبارية، إلى أن الزيارة طال انتظارها لفترة طويلة. وهو الحدث الكبير على خلفية التقارب السريع بين البلدين.

ولفت الموقع إلى إطلاق المملكة خطة التنمية طويلة الأجل “رؤية 2030″، والتي ستؤدي إلى خروج المملكة من الاعتماد على عائدات النفط والانتقال إلى اقتصاد حديث متنوع، وتعزيز القدرات العسكرية التي تمكنها من تنفيذ سياسة خارجية مستقلة، ووضع أسس استقلال الاقتصاد عن الموارد الطبيعية.

وأضاف الموقع أن المملكة العربية السعودية تكثف جهودها الدبلوماسية، وروسيا شريك في الخطط الطموحة البعيدة المدى للمملكة، وإمكانيات تطوير العلاقات الثنائية هذه المرة كبيرة وغير عادية.

وأشار إلى بيان عملاق النفط الروسي شركة “روس نفط” والذي كشف عن الاهتمام بشراء أسهم في عملاق النفط السعودي “أرامكو” بعد الخصخصة العام المقبل، كذلك اتفاق الجانبين على إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في الطاقة والتي بدأت خلال المحادثات في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ عام 2017.

واعتبر أن آفاق التعاون العسكري كبيرة، مشيراً إلى اتفاق البلدين على صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار، وسيتم الإعلان عنها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر أن هناك تنسيقاً فعالاً يتعلق بالسياسة النفطية، وأن روسيا والمملكة العربية السعودية تدرسان توسيع منظمة الأوبك، في ضوء استمرار المشاورات المكثفة بين الوزراء المعنيين بهذا الشأن، هذا إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في صناعة البتروكيماويات، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيات الغاز الطبيعي المسال.

ونوه الموقع إلى نتائج زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين، وتم التوقيع على 6 اتفاقيات، منها اتفاق حول التعاون النووي، حيث يمكن أن تشارك روسيا في بناء 16 محطة للطاقة النووية في المملكة.

كما تم توقيع عقود لتطوير البنية التحتية، واتفاق بشأن توريد أسلحة روسية عالية الجودة، كما تمت مناقشة 25 مشروعاً استثمارياً بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، ويدرس الجانبان مشاريع مشتركة في مجال بناء وتحديث السكك الحديدية.







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