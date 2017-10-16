ساعة ذكية تنقذ شابًّا من الموت

المواطن - وكالات

أكد شاب أميركي أن تطبيقًا على ساعة أبل الذكية كان سببًا في إنقاذه من خطر موت وشيك، بعد أن نبهته الساعة بضرورة الخضوع إلى عناية طبية فورية، من جراء أزمة صحية ألمت به ولم يكن يشعر بها.

وأخطرت الساعة جيمس غرين (28 عامًا)، وهو من مدينة بروكلين بولاية نيويورك، بالحاجة إلى عناية طبية فورية؛ بسبب تخثر الدم في رئتيه؛ بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأوضح غرين: “لم أكن أعتقد أن هذه الساعة التي اشتريتها قبل عامين ستنقذ حياتي”.

وتابع: “لقد نبهتني أن معدل ضربات القلب يرتفع، وحذرتني لاحقًا بوجود خطر انسداد رئوي”.

ولفت غرين إلى أن طبيبه كان سعيدًا بسرعة استجابته لتنبيهات الساعة الذكية، وقال له: “لو انتظرت أكثر من ذلك، كان من الممكن أن تكون التداعيات بالفعل مميتة”.







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