ساما تتلقى ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية

المواطن - الرياض

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن البنك تلقى ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وإن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة. ولم يحدد الخليفي وفقاً لوكالة رويترز أسماء الجهات المتقدمة بالطلبات.

وقال مسؤول آخر بالبنك المركزي إنه من غير المتوقع حدوث المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك. وكان البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) اتفقا في أبريل على بدء محادثات بشأن اندماج محتمل.

وأشار محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي إلى إنه في ضوء مؤشرات النصف الأول من العام الحالي فإنه يتوقع نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.







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