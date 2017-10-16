سامسونج وأبل.. تعادل في سوق الهواتف الذكية

المواطن - وكالات

كشفت بيانات جديدة أن سامسونج وأبل أصبحتا متعادلتين في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة، إذ بلغت حصص مبيعات الشركتين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس نحو 35.2% و35% على التوالي.

ومع ذلك لا يزال نظام أندرويد متقدمًا بفارق كبير في الولايات المتحدة، مع وصول حصته إلى 63.2%، مقارنة بنظام IOS الذي لا تتعدى حصته 35%.

ووفقًا لتقرير شركة Kantar Worldpanel ComTech للبيانات، بلغ نمو نظام IOS التابع لأبل 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، في حين أن سامسونج نمت 0.8 نقطة فقط، لتبلغ حصتها 35.2 في المائة.

وحافظت أبل على قوة دفع قوية في الولايات المتحدة قبل شهر واحد من الإفراج عن آيفون 8 وآيفون 8 بلس، ونمت حصتها في المبيعات بنسبة 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، مقارنة مع نمو سامسونج 0.8 نقطة مئوية.

ومع ذلك، أثر ضعف المبيعات عبر شركة فيريزون الأميركية على شركة سامسونج، تزامنًا مع اقترب حصة أبل 50% عبر نفس الشركة، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في AT&T، التي تعد معقل مبيعات الآيفون.

كما كشفت أحدث البيانات أيضًا أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 2017، أن نظام ios سجل نموًّا في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بينما جذبت سامسونج الأنظار في بريطانيا.

وارتفعت حصة نظام ios في أكبر 5 أسواق في أوروبا بنسبة 1.2% على أساس سنوي، خلفتها سامسونج في بريطانيا.

وعززت سامسونج نمو نظام أندرويد في بريطانيا من خلال إطلاق هاتفي جلاكسي S8 وJ3، في حين فقدت النماذج الرائدة لأبل الزخم في الفترة السابقة للإعلان عن النسخ الجديدة، لكن أحدث آيفون SE تعويضًا قليلًا.







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