سامسونغ تحطّم الأسعار في “Galaxy J2 2017 Edition”

سامسونغ تحطّم الأسعار في “Galaxy J2 2017 Edition”

2017/10/15
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن ـ الرياض:

طرحت شركة “سامسونغ”، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتدنية، يحمل اسم “Galaxy J2 2017 Edition”، والذي يعد جزءًا من سلسلة “Galaxy J Series”، التي تستهدف المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

الهاتف “Galaxy J2 2017 Edition” الجديد، يضم مواصفات تقنية متواضعة جدًا، تشمل:

  • شاشة HD بحجم 4.7 إنش
  • معالج رباعي النوى بتردد 1.3GHz
  • ذاكرة عشوائية بحجم 1GB
  • ذاكرة داخلية بحجم 8GB
  • كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بكسل وخلفية بدقة 5 ميغا بكسل
  • بطارية بسعة 2000mAh.
  • منفذين للشريحة “SIM”.
  • يدعم شبكات الجيل الرابع “4G LTE “
  • الاقتصاد في استهلاك الطاقة “Ultra Data Saving Mode”.

وأتاحت الشركة الهاتف “Galaxy J2 2017 Edition” الجديد، باللونين الأسود والذهبي، بسعر 113 دولارًا أميركيًا.

 

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