سامسونغ تحطّم الأسعار في “Galaxy J2 2017 Edition”

المواطن ـ الرياض:

طرحت شركة “سامسونغ”، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتدنية، يحمل اسم “Galaxy J2 2017 Edition”، والذي يعد جزءًا من سلسلة “Galaxy J Series”، التي تستهدف المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

الهاتف “Galaxy J2 2017 Edition” الجديد، يضم مواصفات تقنية متواضعة جدًا، تشمل:

شاشة HD بحجم 4.7 إنش

معالج رباعي النوى بتردد 1.3GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 1GB

ذاكرة داخلية بحجم 8GB

كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بكسل وخلفية بدقة 5 ميغا بكسل

بطارية بسعة 2000mAh.

منفذين للشريحة “SIM”.

يدعم شبكات الجيل الرابع “4G LTE “

الاقتصاد في استهلاك الطاقة “Ultra Data Saving Mode”.

وأتاحت الشركة الهاتف “Galaxy J2 2017 Edition” الجديد، باللونين الأسود والذهبي، بسعر 113 دولارًا أميركيًا.







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