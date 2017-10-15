سامسونغ تحطّم الأسعار في “Galaxy J2 2017 Edition”

المواطن ـ الرياض:
طرحت شركة “سامسونغ”، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتدنية، يحمل اسم “Galaxy J2 2017 Edition”، والذي يعد جزءًا من سلسلة “Galaxy J Series”، التي تستهدف المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
الهاتف “Galaxy J2 2017 Edition” الجديد، يضم مواصفات تقنية متواضعة جدًا، تشمل:
- شاشة HD بحجم 4.7 إنش
- معالج رباعي النوى بتردد 1.3GHz
- ذاكرة عشوائية بحجم 1GB
- ذاكرة داخلية بحجم 8GB
- كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بكسل وخلفية بدقة 5 ميغا بكسل
- بطارية بسعة 2000mAh.
- منفذين للشريحة “SIM”.
- يدعم شبكات الجيل الرابع “4G LTE “
- الاقتصاد في استهلاك الطاقة “Ultra Data Saving Mode”.
وأتاحت الشركة الهاتف “Galaxy J2 2017 Edition” الجديد، باللونين الأسود والذهبي، بسعر 113 دولارًا أميركيًا.