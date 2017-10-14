سامسونغ تفتح الحجز المسبق لساعة Gear Sport وسماعة Gear IconX

المواطن - وكالات

أعلنت شركة سامسونغ عن إتاحة الحجز المسبق لساعتها الذكية Gear Sport، وكذلك سماعة Gear IconX اللاسلكية، بدءًا من اليوم.

وأوضحت الشركة الكورية -وفقاً لموقع GSM الهندي- أن طلبات الحجز المسبق لكل من Gear Sport و”Gear IconX “2018 سوف تبدأ، اليوم، على أن يصل كلا الجهازين في 27 أكتوبر الجاري.

وتشير المعطيات إلى أن تكلفة ساعة Gear Sport الذكية ستبلغ نحو 299.99 دولار، وتأتي باللونين الأزرق والأسود، ويمكن إجراء الحجز المسبق لها من خلال Samsung.Com وBestBuy.com، بينما ستأتي بسماعات “Gear IconX “2018 اللاسلكية، بالألوان الرمادي والوردي والأسود، ويمكنها العمل لنحو 5 ساعات متواصلة، وسوف تكلف 199.99 دولار، ويمكن الحصول عليها من متجر سامسونغ.







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