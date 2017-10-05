سحب ممطرة وعوالق ترابية تحد الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة تكوّن الضباب خلال أوقات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لغرب المملكة في حين يستمر تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :