سعودي ووافدان سلبا 16 سائقًا بالسكين في مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تمكنت شرطة مكة من القبض على سعودي ووافدين تخصصا في ارتكاب جرائم سلب 16 من سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة العاصمة المقدسة تلقت خلال الشهر المنصرم عدداً من بلاغات سلب سائقي سيارات الأجرة العامة من قبل ثلاثة أشخاص بعد الركوب معهم، وطلب توصيلهم لمواقع خارج النطاق العمراني ثم تهديدهم بالسلاح الأبيض (سكين ) وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية وهواتف محمولة.

وأضاف أنه لخطورة ما أقدم عليه الجناة فقد تم اتخاذ إجراءات البحث الميدانية، وتم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم تباعاً، وتبين أن اثنين منهم وافدان من الجنسية النيجيرية وزميلهم الثالث سعودي، أعمارهم ما بين ١٧-٢٢ سنة، كما تبين ضلوعهم في ارتكاب ست عشرة جريمة بهذا الأسلوب.

وأوضح أنه تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال ومعرفة علاقتهم بالقضايا المماثلة لأسلوبهم الإجرامي وإحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، كائناً من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.







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