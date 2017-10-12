سعود الطبية: 15 ألف جبيرة جبس لكسور العظام خلال عام

المواطن - الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم العظام، أنه أجرى قرابة 15 ألف جبيرة للمرضى، خلال العام الماضي، شملت كافة مستشفيات ومراكز المدينة.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم العظام د.صالح الحارثي، عقب ختام الدورة التدريبية الثانية في الطرق الحديثة لوضع الجبيرة، والتي عقدت خلال اليومين الماضيين، حيث كان اليوم الأول موجهاً للأطباء واليوم الثاني للكادر التمريضي.

من جهته، أوضح المشرف بقسم العظام والتأهيل الطبي، سلطان الباهلي، أن الدورة تأتي إيماناً من المدينة بأهمية عقد الدورات التدريبية المستمرة، لما فيها من أهمية لدى الكادر الطبي.

ونوه الباهلي بأن الهدف منها يتمثل في الاستفادة من آخر التطورات في كيفية وضع الجبائر بطريقة آمنة للمريض.







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