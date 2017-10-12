سعود القحطاني: مهدد قبائل قطر بالإبادة بالكيماوي مستشار خاص لقذافي الخليج

المواطن - الرياض

كشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، أن المدعو محمد المسفر الذي هدد قبائل قطر بالإبادة بالكيماوي، هو المستشار الخاص لقذافي الخليج، وهو المخطط لانقلاب عاق والده في قطر.

وأضاف القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: إن كل مَن له بالإعلام يعلم أن المدعو محمد المسفر كان وما زال يقدم نفسه المستشار الخاص لقذافي الخليج، وهناك مكاتبات له يقدم نفسه في هذا المنصب.

الجدير بالذكر أن المسفر، وهو أستاذ في جامعة قطر، لوّح ومن على منبر إعلامي قطري رسمي، بالغازات السامة والكيماوي وشتى أصناف الأسلحة الفتاكة ضد الحشد القبلي (في إشارة إلى القبائل القطرية التي انتقدت سياسات الدوحة في الفترة الأخيرة)، وسط إنصات تام من المضيف، بل عمد الأخير إلى إضافة بعض من السخرية عبر قوله “الشيلات والأغاني”!

وفي التفاصيل، وجّه أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد المسفر “تهديداً واضحاً وصريحاً” في حديث على تلفزيون قطر الرسمي إلى القبائل القطرية أو ما أسماها الحشد القبلي، قائلًا: “إن الأيام الآن تغيرت ولم نعد في معارك داحس والغبراء وحرب البسوس”، ومتوجهاً إلى المعارضين لسياسة الحكومة القطرية والشيخ تميم قائلاً: “إنه مهما تجمّع هؤلاء، سواء ألف أو 200 ألف، فإن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تلك القبائل كلها، فلم تعد البطولات الشخصية قائمة”.

وتابع: “إن الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الكيماوية يمكن استخدامها في مثل هذه الحالة”، ولم يتضح أي حالة يقصد، إنما يفهم بها جلياً أنه قصد حالة الاعتراض القبائلي.







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