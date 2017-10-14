سفارة المملكة لدى الأردن تحذر من تداول الشائعات

المواطن - نوف العايد - الشرقية

حذرت سفارة المملكة لدى الأردن من تداول الشائعات بشأن المقطع المتداول بتعرض مواطن سعودي لاعتداء على أيدي الدرك في الأردن، مؤكدة أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل لا يمت للواقع بأي صلة.

ونفت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن على لسان متحدثها الرسمي، عبدالسلام العنزي، صحة المقطع المتداول حول اعتداء رجال الأمن الأردنيون على مواطن سعودي، وذكرت بأنه “غير صحيح”، وأن هذه الحادثة تخص الأشقاء في الأردن منذ عام ٢٠١٣م، وأن رجال الأمن الأردنيين ذوو كفاءات عالية ويتعاملون مع السائحين بشكل عام بكل احترام وتقدير وحسب القانون، كما حذرت من تداول هذه الشائعات وتناقلها والتي تحاول الإساءة للعلاقة المميزة والحميمية بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني.

وأشار العنزي، إلى أنه سبق للسفارة الرد بالنفي على الاستفسارات التي ترد على حسابات السفارة في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتوتير” من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن السعودي الأردني، وأن المواطنين السعوديين سواء كانوا طلابًا أو سائحين يتمتعون بكامل الرعاية والاهتمام من قبل السفارة بكافة أقسامها وملحقياتها.

وأكد العنزي على العمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة لتقديم كافة التسهيلات لهم، وأن سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود يتابع بشكل مباشر ودقيق مع العاملين في السفارة أحوال المواطنين المتواجدين في الأردن، وأن السفارة دومًا تلتمس وتقدر تعاون الأشقاء الأردنيين فيما يخص شؤون المواطن السعودي.







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