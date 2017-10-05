سلوفينيا تخشى قطار الإنجليز العازم على التأهل للمونديال

المواطن - وكالات

يستضيف اليوم المنتخب الإنجليزي نظيره سلوفينيا، في المباراة المقررة بينهما بالجولة التاسعة ضمن المجموعة السادسة، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وما زالت إنجلترا لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن، حيث حققت (ستة انتصارات، وتعادلين) وتتطلع الآن بكل ثقة إلى تحقيق التأهل المباشر إلى مونديال روسيا 2018.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويأمل في إيقاف القطار الإنجليزي اليوم رغم صعوبة المهمة في ظل امتلاك أصحاب الأرض مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم.

فوز الإنجليز على أرضهم ضد سلوفينيا سيكون كافياً لهم من أجل بلوغ الغاية المنشودة، وإذا لم يتحقق ذلك، سيحصلون على فرصة أخرى خارج بلادهم عندما يحلون ضيوفاً على منتخب ليتوانيا.

وفي المجموعة السادسة، وبنفس الجولة يلعب منتخب اسكتلندا صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة، مع ضيفه سلوفاكيا صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، في حين يلاقي مالطة نظيره ليتوانيا.







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