سماحة المفتي: المواطن الصالح لا يؤوي المفسدين ولا يدافع عنهم

المواطن - الرياض

أكد سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن المواطن الصالح لا يؤوي المفسدين، ولا يدافع عنهم.

ونقل حساب هيئة كبار العلماء الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سماحة المفتي قوله: إن المواطن الصالح لا يتستر على المفسدين، فضلًا عن أن يتبنى أفكارهم.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها؛ بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة.

وأضاف: “تمكنت بفضل الله الجهات الأمنية من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن 24 شخصًا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال”.







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