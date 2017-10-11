سواريز: من الصعب خروج ميسي أو الأرجنتين من كأس العالم

المواطن - وكالات

أكد لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، أن تأهل منتخب بلاده لكأس العالم بروسيا 2018، جاء عن جدارة واستحقاق بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات.

وقال مهاجم برشلونة الإسباني: «إنه يوم تاريخي للمنتخب، نستمتع بهذا التوقيت الرائع، الأرجنتين كانت على وشك الابتعاد عن المونديال، وكذلك كولومبيا».

وأضاف سواريز: «سعيد بتأهل التانغو الذي يقوده ليونيل ميسي،لدي علاقة صداقة مع ميسي وكان من الصعب تخيله خارج المونديال».

وتأهل منتخب أوروجواي لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعدما فاز على بوليفيا (4-2) في آخر جولة بصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده نحو مونديال روسيا 2018، عقب الفوز في مباراة الأرجنتين والإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أولمبيكو أتاهوالبا.

وبهذا الفوز تأهل منتخب الأرجنتين لكأس العالم بروسيا 2018، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، في حين تصدرت البرازيل جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، ثم أوروجواي ثانياً برصيد 31 نقطة.







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