سوريا في مواجهة صعبة أمام أستراليا بالملحق الآسيوي

المواطن - الرياض

يطمح اليوم الخميس، منتخب سوريا في تحقيق نتيجة جيدة عندما يتقابل مع ضيفه أستراليا، على ستاد هانغ جيبات في ميلاكا بماليزيا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على إستاد أستراليا في سيدني، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لخوض الملحق العالمي من التصفيات أمام صاحب المركز الرابع في تصفيات منطقة كونكاكاف.

وقطع منتخب سوريا مشواراً مميزاً في التصفيات، حيث لم يخسر أي مباراة في ميلاكا، ونجح في تحقيق نتائج مميزة أمام الفرق التي كانت مرشحة بقوة.

وبرز في صفوف المنتخب السوري المهاجم عمر خربين لاعب الهلال السعودي الذي سجل ثلاثة أهداف، إلى جانب لاعب الوسط محمود المواس، وعمر السومة هداف الأهلي.

وتعززت صفوف الفريق في الجولات الأخيرة بعودة ثنائي الهجوم فراس الخطيب وعمر السومة الذي سجل هدف التعادل الحاسم في المباراة الأخيرة من الدور السابق أمام إيران.

أما منتخب أستراليا فيطمح بتسجيل الحضور الرابع على التوالي في كأس العالم، وقد بدأ الدور الثالث بقوة من خلال تحقيق انتصارين متتاليين قبل أن يتعادل في أربع مباريات على التوالي.

وقد سجل المنتخب الأسترالي 16 هدف خلال الدور الثالث، بفارق هدف واحد فقط خلف اليابان والسعودية، وكان أبرز مهاجمي الفريق تومي جوريتش برصيد 5 أهداف.

وبرز في صفوف أستراليا أيضاً كل من ماثيو ليكي وماسيمو لونغو وتوماس روجيتش، إلى جانب صاحب الخبرة تيم كاهيل.

وكان منتخب سوريا حصل في الدور الثالث من التصفيات على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 10 مباريات، بفارق 9 نقاط خلف إيران الأولى ونقطتين خلف كوريا الجنوبية الثانية، ومتقدماً بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل 12 نقطة للصين و7 لقطر.







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