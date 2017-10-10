سوريا في مواجهة نارية أمام أستراليا بإياب الملحق الآسيوي

المواطن - الرياض

يواجه اليوم الثلاثاء، المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم ضيفه السوري في اللقاء الذي يجمعهما بمدينة سيدني الأسترالية ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب السوري قد تعادل في مباراة الذهاب مع أستراليا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب نسور قايسون بماليزيا.

ومن يتخطى لقاء اليوم سيواجه عقبة الملحق الدولي صاحب المركز خامس من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والفائز منهما سيتأهل للمونديال الروسي.

واحتل المنتخب السوري المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، في حين حل أستراليا ثالثاً بالمجموعة الثانية ليضرباً موعداً في المباراة الفاصلة بالملحق، لحسم المتأهل للمونديال الروسي.







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