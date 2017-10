سوني بلاي ستيشن تدشن معرض يوم اللاعبين 2017.. ويوجد قسم خاص للنساء

المواطن - علي القرني - الرياض

برعاية الهيئة العامة للترفيه.. افتتح سوني بلاي ستيشن يوم أمس الخميس، معرض “يوم اللاعبين 2017″ Gamers’ Day ” والذي يعود للعام العاشر على التوالي، في منتزه الملك عبدالله بالملز، والذي سوف يستمر لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 11 – 14 أكتوبر 2017م.

وحضر الافتتاح، شوهي يوشيدا مدير استديوهات سوني العالمية للترفيه SIE، وهو من أهم الشخصيات المؤثرة في عالم صناعة الألعاب، كما حضر بعض المسؤولين في مجموعة الفيصلية والبعض من ممثلي هيئة الترفيه، ومجموعة كبيرة من المطورين والعاملين في الألعاب على مستوى العالم، والذي تنظمه شركة إكسبو هورايزن المتخصصة في صناعة المعارض والفعاليات، وذلك بمنتزه الملك عبد الله بالملز.

وأكد محمد المحمد المدير العام لشركة إكسبو هورايزن أن معرض ” يوم اللاعبين 2017 ” Gamers’ Day يعتبر من أكبر الفعاليات المعنية بعشاق الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ومن أكثرها نجاحًا، حيث يشهد هذا المعرض لأول مرة تخصيص قسم للنساء بإدارة GCON هو أول مجتمع رقمي للاعبات ومطورات الألعاب في المملكة.

وحظي معرض “يوم اللاعبين 2017 ” Gamers’ Day ” الذي خصص للأعمار فوق 18 سنة بحضور مميز، ويتوقع حضور زوار المعرض نحو (50 ) ألف زائر من عشاق الألعاب الإلكترونية والرياضيين من خارج مدينة الرياض ومن دول الخليج.

وأضاف المحمد أن إكسبو هورايزن تعد سباقة في تطوير فعاليات تخدم الرياضة والأنشطة الترفيهية، وتنظيم فعاليات ترفيهية ورياضية لوضع بصمة في عالم الألعاب الإلكترونية والرياضية في ظل دعم مملكتنا الحبيبة للترفيه والشباب من خلال دعم الهيئة العامة للترفيه لهذه الفعاليات، شاكرًا الرعاة هيئة الترفيه وبلاي ستيشن ومجموعة الفيصلية والشركات المساهمة في المعرض ووسائل الإعلام.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قدمت مشكورة كل الدعم والرعاية لما من شأنه إنجاح المبادرة، وذلك ضمن رسالتها التي تهدف إلى توفير الخيارات الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، من أجل رسم البهجة على محيا الجميع، كما تعمل الهيئة على رعاية ودعم مختلف الفعاليات والأنشطة النوعية والتي ترقى لأذواق مختلف الجماهير في مختلف المناطق المملكة.

ويعتبر المعرض فرصة لتجربة الألعاب والأجهزة الجديدة ومقابلة المشاهير والمشاركة في بطولات تنافسية متنوعة خلال أيام الفعالية، وجلسات نقاشية على المسرح، وجولات الشخصيات المهمة حول المعرض، ومشاركات الكوسبلاي، واستعراض ألعاب المطورين المستقلين على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى فعاليات خاصة لقسم النساء.

وستشهد قائمة الألعاب الموجودة بالمعرض Detroit: Become Humanو Monster Hunter World وFar Cry 5 و Just Dance 2018 وهو خاص بقسم النساء وبطولة Gran Turismo Sport و Call of Duty: WWII طور اللعب الجماعي.

وشهد حضور المعرض الذي ازداد حجمه جودة المحتوى مثل صوت المعروف نولن نورث والذي أدى في العديد من الألعاب أشهرها دور نيثن دريك في أنتشارتد، والمنتجة التنفيذية للعبة Horizon Zero Dawn لدى استديو Guerilla Gamesآنجي سمِتس، والمدير التقني للعبة Horzion Zero Dawn ميخيل ڤان دير لِيْو من استديو Guerilla Games، ورئيس استديو Polyphony Digital ومنتج ومخرج سلسلة لعبة السيارات Gran Turismo، وأخيرًا سائق السيارات السباق المحترف كازونوري ياماوتشي ومؤسس استديو Quantic Dream ومخرج Heavy Rain و Beyond: Two Souls وحصرية بلايستيشن 4 القادمة Detroit: Become Human ديڤيد دي قروتولا والمعروف باسم ديڤيد كيج ومنتج ومخرج سلسلة لعبة القتال الشهيرة Tekken وحاليا في فريق TEKKEN Project كاتسهيرو هارادا.







