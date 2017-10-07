سياحة القصيم: مشروع لتفعيل بلدة المذنب التراثية

المواطن - بريدة

ناقش المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح مع رئيس بلدية محافظة المذنب عبداللطيف الخطيب فرصَ التفعيل المستقبلية للبلدة التراثية بمحافظة المذنب، بعد جولة اطلعا فيها على الأعمال التطويرية التي نفذتها بلدية المحافظة المذنب بجهودها الذاتية في القرية.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم أن بلدة المذنب التراثية تعتبر من أول البلدات التي تمت إعادة ترميمها وتأهيلها، وهي من القرى التراثية المعتمدة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعتبر البلدة حالياً من أفضل القرى في مستوى الجاهزية.

وقال المشيقح إن اهتمام المجتمع المحلي وتضافره مع الجهود الحكومية أسهم في إبراز البلدة سياحياً.

وأضاف المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم نعمل حالياً مع البلدية ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة على مشروع لتفعيل البلدة بشكل أكبر وتنظيم رحلات سياحية للبلدة.

وقدّر المشيقح لبلدية محافظة المذنب جهودها المميزة لتطوير البلدة وتأهيلها والعناصر التجميلية التي أضفت تميزاً لها.

يشار إلى أن البلدة التراثية شهدت خلال الفترة الماضية إقامة العديد من الفعاليات والإسهام في عدد من المهرجانات، كما سجلت حضوراً متميزاً في بعض المناسبات الاجتماعية مثل احتفالات عيدنا في حينا.







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