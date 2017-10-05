سيبيريا: جاهز للتحدي مع الرائد.. ولا يمكن شرح تجربتي مع الهلال

المواطن ـ محمد سلام

أعرب المدرب الروماني سيبيريا، المدير الفني الجديد لنادي الرائد، عن سعادته البالغة بالعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة الرائد، متمنيًا التوفيق خلال تجربته الجديدة، ومؤكدًا أن الرائد يملك لاعبين جيدين، وهو ما جعله يقبل التحدي ويوافق على تدريب الفريق صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكان نادي الرائد قد أعلن اليوم الخميس التوقيع مع المدرب الروماني سيبيريا لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين، وذلك بحضور رئيس الرائد الجديد فهد المطوع.

وعقب إتمام التوقيع، قال سيبيريا في تصريحات إذاعية عبر ufm: “سعيد جداً بالعودة إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الرائد وأتمنى أن أوفق”، مضيفًا: “تجربتي مع نادي الهلال أعطتني الكثير ولا يمكن أن أشرحها .. والنتائج الإيجابية مع الفريق الأولمبي والأول تجعلني جاهزًا”.

وأوضح مدرب الرائد: “أنا أعرف الفريق جيدًا فهو يملك لاعبين جيدين، ومن المهم جداً أن يستوعبوا ما نريد عمله في الفترة المقبلة.. كرة القدم هي واحدة والعمل فيها لا يتغير سواء في الهلال أو الأهلي أو الرائد”.

وأشار المدرب الروماني: “سأعمل على نهجي وطريقتي في تقديم كرة جميلة مع الرائد.. والأهم أن يكون العنصر الأجنبي في الفريق يساعدنا على ذلك”.

وعن رأيه في اللاعب السعودي، أنهى المدرب بقوله: “اللاعب السعودي على مستوى عال وبحاجة إلى المزيد من التدريب والتركيز فقط”.







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