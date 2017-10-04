سيميوني: أتمنى تدريب الأرجنتين.. ريال مدريد الأفضل.. ودييجو كوستا يُدهشني

المواطن ـ وكالات

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، رغبته القوية في تولي القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين خلال السنوات المقبلة.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “أنا مدين للكرة الأرجنتينية لأنها منحتني فرصة التدريب.. أرغب في تدريب المنتخب الأرجنتيني مستقبلاً .. لأنني الآن أريد الاستمتاع بكرة القدم كل يوم”.

ولم يفوت سيميوني فرصة الحديث مهاجمه دييجو كوستا قائلاً: “كوستا من أكثر اللاعبين الذين يثيرون دهشتي .. ولقد تحدثت مع جاميرو وأخبرته أن كوستا هو خياري الأول”.

كما علق سيميوني عن ريال مدريد وقال: “إنه أفضل فريق في العالم حالياً”.







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