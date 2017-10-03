سيميوني: لهذا تعاقدنا مع كوستا.. ولم أحدد شروط التجديد

المواطن - وكالات

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، سبب موافقته على عودة المهاجم دييجو كوستا للروخي بلانكوس، قادماً من تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وقال سيميوني: «كوستا لم يكن ليلعب هنا لولا الجهود التي بذلها مع تشيلسي، الأتلتي لم يكن ليقدر على دفع المقابل المادي لأي لاعب آخر في نفس مستوى كوستا أو أفضل منه».

وأضاف مدرب أتليتكو: «نحن ندرك أن جهد كوستا يساوي الكثير، ولكن الناس يرغبون في كوستا بمستواه عندما رحل عنا، لذا يتعين عليه القيام بكثير من العمل».

وتابع: «اللاعب عليه بذل الجهد لكي يكسب مكاناً في التشكيلة الأساسية للفريق، انطلاقة أتلتيكو هذا الموسم كانت جيدة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الفريق لم يتمكن من إجراء تعاقدات جديدة، نظرا للعقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مخالفات في تعاقدات النادي مع لاعبين قصر».

وحول تجدبد تعاقده مع الروخي بلانكوس قال المدرب الأرجنتيني: «لم أضع أي شروط لكي أجدد عقدي مع أتلتيكو حتى 2020، هذا القرار تم اتخاذه بناء على احتياجات النادي، أريد الإبقاء على اللاعبين».

وواصل دييجو سيميوني: «ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ أفضل من أتلتيكو حاليًا، زين الدين زيدان مدرب جيد، وكذلك لاعب برشلونة ليونيل ميسي».







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